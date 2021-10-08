Германия ужесточает условия въезда для украинцов

В Германию можно будет въехать через 14 дней после прививки второй дозой вакцины против коронавируса.
Германия отнесла Украину в список стран с высоким риском распространения коронавируса. Поэтому от 10 октября Германия меняет условия для въезда туристов из Украины.
Об этом 8 октября сообщил Институт Роберта Коха при министерстве здравоохранения Германии.
Как говорится в сообщении, беспрепятственно попасть в страну можно будет только после полного курса вакцинации против коронавируса. Так, в Германию можно будет въехать через 14 дней после прививки второй дозой вакцины против коронавируса такими вакцинами:
- Pfizer/BioNTech,
- Johnson & Johnson,
- Moderna
- AstraZeneca.
Те украинцы, которые не прививаются, должны перед въездом в Германию заполнить онлайн-форму и иметь подтверждение регистрации при въезде. А потом будут вынуждены отбыть 10-дневный самоизоляцию.
Зазначается, при самоизоляции в Германии запрещается оставлять дом или принимать у себя гостей. Впрочем, при условии отрицательного ПЛР-теста срок самоизоляции уменьшается вдвое: от десяти дней до пяти.
Также к странам с высоким риском распространения отнесли:
- Бруней,
- Эстонию,
- Йемен,
- Латвию.
Напомним, популярная среди украинских туристов Шри-Ланка упростила правила въезда для полностью вакцинированных путешественников. С 1 октября тем, кто приезжает в островной страны, не нужно повторно сдавать ПЦР-тест.