Германия ужесточает условия въезда для украинцов

В Германию можно будет въехать через 14 дней после прививки второй дозой вакцины против коронавируса.

Германия отнесла Украину в список стран с высоким риском распространения коронавируса. Поэтому от 10 октября Германия меняет условия для въезда туристов из Украины.

Об этом 8 октября сообщил Институт Роберта Коха при министерстве здравоохранения Германии.

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Как говорится в сообщении, беспрепятственно попасть в страну можно будет только после полного курса вакцинации против коронавируса. Так, в Германию можно будет въехать через 14 дней после прививки второй дозой вакцины против коронавируса такими вакцинами:

Pfizer/BioNTech,

Johnson & Johnson,

Moderna

AstraZeneca.

Те украинцы, которые не прививаются, должны перед въездом в Германию заполнить онлайн-форму и иметь подтверждение регистрации при въезде. А потом будут вынуждены отбыть 10-дневный самоизоляцию.

Зазначается, при самоизоляции в Германии запрещается оставлять дом или принимать у себя гостей. Впрочем, при условии отрицательного ПЛР-теста срок самоизоляции уменьшается вдвое: от десяти дней до пяти.

Также к странам с высоким риском распространения отнесли:

Бруней,

Эстонию,

Йемен,

Латвию.

Напомним, популярная среди украинских туристов Шри-Ланка упростила правила въезда для полностью вакцинированных путешественников. С 1 октября тем, кто приезжает в островной страны, не нужно повторно сдавать ПЦР-тест.

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