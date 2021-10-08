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Германия ужесточает условия въезда для украинцов

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Германия ужесточает условия въезда для украинцов

pixabay.com

В Германию можно будет въехать через 14 дней после прививки второй дозой вакцины против коронавируса.

Германия отнесла Украину в список стран с высоким риском распространения коронавируса. Поэтому от 10 октября Германия меняет условия для въезда туристов из Украины.

Об этом 8 октября сообщил Институт Роберта Коха при министерстве здравоохранения Германии.

Как говорится в сообщении, беспрепятственно попасть в страну можно будет только после полного курса вакцинации против коронавируса. Так, в Германию можно будет въехать через 14 дней после прививки второй дозой вакцины против коронавируса такими вакцинами:

  • Pfizer/BioNTech,
  • Johnson & Johnson,
  • Moderna
  • AstraZeneca.

Те украинцы, которые не прививаются, должны перед въездом в Германию заполнить онлайн-форму и иметь подтверждение регистрации при въезде. А потом будут вынуждены отбыть 10-дневный самоизоляцию.

Зазначается, при самоизоляции в Германии запрещается оставлять дом или принимать у себя гостей. Впрочем, при условии отрицательного ПЛР-теста срок самоизоляции уменьшается вдвое: от десяти дней до пяти.

Также к странам с высоким риском распространения отнесли:

  • Бруней,
  • Эстонию,
  • Йемен,
  • Латвию.

Напомним, популярная среди украинских туристов Шри-Ланка упростила правила въезда для полностью вакцинированных путешественников. С 1 октября тем, кто приезжает в островной страны, не нужно повторно сдавать ПЦР-тест.

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