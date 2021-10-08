Великобритания меняет правила въезда для вакцинированных украинцев

Новые правила въезда вступят в силу в 4:00 11 октября.

Великобритания позволит вакцинированным украинцам посещать страну без прохождения карантина. Новые правила въезда вступят в силу в 4:00 11 октября.

Об этом сообщает правительство страны.

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"Если вы прибыли в Англию до этой даты, вы должны соблюдать правила для людей, которые еще не полностью вакцинированы. Если вы прибудете после этого, вы можете воспользоваться сертификатом, чтобы подтвердить свой статус вакцинации", — говорится в сообщении.

Для беспрепятственного въезда в страну нужно завершить курс вакцинации - по крайней мере за две недели до прибытия в страну одним из утвержденных препаратов. Речь идет о — AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen.

Как отмечают в британском правительстве, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия могут устанавливать собственные требования для туристов.

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