Велика Британія змінює правила в'їзду для вакцинованих українців

Нові правила в'їзду набудуть чинності о 4:00 11 жовтня.

Велика Британія дозволить вакцинованим українцям відвідувати країну без проходження карантину. Нові правила в'їзду набудуть чинності о 4:00 11 жовтня.

Про це повідомляє уряд країни.

"Якщо ви прибули до Англії до цієї дати, ви повинні дотримуватись правил для людей, які ще не повністю вакциновані. Якщо ви прибудете після цього, ви можете скористатися сертифікатом, щоб підтвердити свій статус вакцинації", - йдеться у повідомленні.

Для безперешкодного в'їзду у країну потрібно завершити курс вакцинації принаймні за два тижні до прибуття в країну одним із затверджених препаратів. Йдеться про - AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna, Janssen.

Як зазначають у британському уряді, Шотландія, Вельс та Північна Ірландія можуть встановлювати власні вимоги для туристів.

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