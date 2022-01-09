У Харкові чоловік підпалив себе на очах у патрульних (відео)

Чоловік під час сімейної сварки влаштував виставу із самоспаленням.

У Харкові під час сімейної сварки чоловік намагався спалити себе живцем.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківської області.

Патрульні отримали виклик про сімейну сварку на вулиці Яновського. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік раптово підпалив свій одяг, який ще до приїзду інспекторів облив легкозаймистою речовиною.

"Поліцeйські почали гасити вогонь. Чоловік всіляко намагався відштовхнути патрульних та не давав до себе підійти. Але правоохоронцям вдалося покласти чоловіка на підлогу та загасити одяг, який палав. Надалі чоловіка пeрeдали співробітникам швидкої мeдичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Медики шпиталізували "палія" до лікарні.

Нагадаємо, що у Павлограді Дніпропетровської області під час пожежі у житловому будинку живцем згорів чоловік.

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