Здрастуйте: у США жінка приймала ванну, коли до неї вдерся лось (відео)

Здрастуйте: у США жінка приймала ванну, коли до неї вдерся лось (відео)

Жінка шокувалася появі такого гостя.

У штаті Аляска США до жінки, яка саме приймала ванну, вдерся непроханий гість. Лось головою вліз у вікно і підглядав.

Спантеличена жінка встигла зафільмувати тварину, а відео виклало видання Daily Mail.

Власниця будинку в штаті Аляска пережила шок свого життя, коли гігантський лось висунув голову через її відкрите вікно у її ванну кімнату.

Допитливе створіння пробуло "в гостях" лише кілька хвилин.

"Мені подобається приватність у своїй ванній кімнаті, але цій нахабній тварині байдуже, користуюся я туалетом чи ні", - пожартувала Крістен Сміт.

Жінка говорить, що тварини часто заходять на їхнє приватне домоволодіння, але таке, щоб намагалися потрапити до ванної - уперше.

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