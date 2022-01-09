Здравствуйте: в США женщина принимала ванну, когда в нее ворвалось (видео)

Здравствуйте: в США женщина принимала ванну, когда в нее ворвалось (видео)

Женщина шокировалась появлению такого гостя.

В штате Аляска США в женщину, которая как раз принимала ванну, ворвался незваный гость. Лось влез окно и подсматривал.

Озадаченная женщина успела запечатлеть животное, а видео выложило издание Daily Mail.

Владелица дома в штате Аляска испытала шок, когда гигантский лось высунул голову через открытое окно в ее ванную комнату.

Любознательное создание пробыло "в гостях" всего несколько минут.

"Мне нравится приватность в своей ванной комнате, но этому наглому животному безразлично, пользуюсь я туалетом или нет", — пошутила Кристен Смит.

Женщина говорит, что животные часто заходят на их частное домовладение, но такое, чтобы пытались попасть в ванную – впервые.

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