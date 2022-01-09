Здравствуйте: в США женщина принимала ванну, когда в нее ворвалось (видео)

Женщина шокировалась появлению такого гостя.
В штате Аляска США в женщину, которая как раз принимала ванну, ворвался незваный гость. Лось влез окно и подсматривал.
Озадаченная женщина успела запечатлеть животное, а видео выложило издание Daily Mail.
Владелица дома в штате Аляска испытала шок, когда гигантский лось высунул голову через открытое окно в ее ванную комнату.
Любознательное создание пробыло "в гостях" всего несколько минут.
"Мне нравится приватность в своей ванной комнате, но этому наглому животному безразлично, пользуюсь я туалетом или нет", — пошутила Кристен Смит.
Женщина говорит, что животные часто заходят на их частное домовладение, но такое, чтобы пытались попасть в ванную – впервые.
Напомним, что в Житомирской области браконьеры убили краснокнижное животное. От рук злоумышленников погибла беременная самка лося.
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