В Україні синоптики попередили про погіршення погоди: де та коли очікується

В Україні синоптики попередили про погіршення погоди: де та коли очікується

У неділю у західних, північних, центральних та східних областях на дорогах очікується ожеледиця.

В Україні синоптики попередили про погіршення погодних умов. 9 січня на всій території країни очікується ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

У неділю у західних, північних, центральних та східних областях на дорогах очікується ожеледиця. Вночі та подекуди вдень у Карпатах, у Рівненській, Житомирській та Київській областях — мокрий сніг. Очікується, що сніг випаде на 10 сантиметрів.

“Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях. Також 9—10 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться пiдйом рiвнiв води на 0,1—0,3 метрів”, — додали у пресслужбі ДСНС України.

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