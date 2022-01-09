В Украине синоптики предупредили об ухудшении погоды: где и когда ожидается

В воскресенье в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололедица.
В Украине синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. 9 января на всей территории страны ожидается гололедица, местами налипание мокрого снега.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
В воскресенье в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололедица. Ночью и местами днем в Карпатах, в Ровенской, Житомирской и Киевской областях — мокрый снег. Ожидается, что снега выпадет до 10 сантиметров.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах. Также 9—10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1—0,3 метра”, — добавили в пресс-службе ГСЧС Украины.
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