19-летняя девушка Иракли Макацарии в мини свела с ума длиннющими ножками

Лиза похвасталась стройной фигурой.
Любимая девушка телеведущего и участника "Танцев со звездами" Иракли Макацарии порадовала фолловеров своего Instagram новым фотоконтентом.
19-летняя Лиза Чичуа опубликовала эффектный кадр, где позировала в облегающем синем мини-платье с вырезами на животе и туфельках на каблуке. Красавица предстала на улице, демонстрируя свои длинные ноги и стройную фигуру.
Избранница шоумена решила оставить публикацию без лишних слов. А вот подписчики из Грузии и Украины не скупились на приятные сообщения.
- Красавица
- Красивая девушка
- Невероятная
- Божество
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