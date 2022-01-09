19-летняя девушка Иракли Макацарии в мини свела с ума длиннющими ножками

19-летняя девушка Иракли Макацарии в мини свела с ума длиннющими ножками

Лиза похвасталась стройной фигурой.

Любимая девушка телеведущего и участника "Танцев со звездами" Иракли Макацарии порадовала фолловеров своего Instagram новым фотоконтентом.

19-летняя Лиза Чичуа опубликовала эффектный кадр, где позировала в облегающем синем мини-платье с вырезами на животе и туфельках на каблуке. Красавица предстала на улице, демонстрируя свои длинные ноги и стройную фигуру.

Лиза Чичуа / instagram.com/lizachichuaa

Избранница шоумена решила оставить публикацию без лишних слов. А вот подписчики из Грузии и Украины не скупились на приятные сообщения.

Красавица

Красивая девушка

Невероятная

Божество

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