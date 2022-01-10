Полярная красота: в Лапландии появилось северное сияние

Явление длилось почти час.
В финской Лапландии заметили северное сияние: его запечатлели фотографы.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 января.
Яркие полоски зеленого света пронзили небо неподалеку от резиденции Санта Клауса. Наслаждаться этой красотой можно было почти в течение часа.
К слову, само сияние на самом деле не что иное как оптическая иллюзия. На Земле его можно наблюдать в большинстве случаев только вблизи полюсов.
Как сообщалось, отель Rangá в Исландии искал человека, который в течение трех недель будет фотографировать и производить видеозаписи северного сияния в обмен на бесплатное проживание и питание. Жить в отеле нужно будет с сентября по октябрь. Права на качественный контент фотограф должен будет передать гостинице.
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