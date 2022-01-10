Полярна краса: у Лапландії з'явилося північне сяйво

Явище тривало майже годину.

У фінській Лапландії помітили північне сяйво: його зафільмували фотографи.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 січня.

Яскраві смужки зеленого світла пронизали небо неподалік резиденції Санта Клауса. Насолоджуватися цією красою можна було протягом майже години.

До слова, саме сяйво насправді є нічим іншим як оптичною ілюзією. На Землі його можна спостерігати у більшості випадків лише поблизу полюсів.

Як повідомлялося, готель Rangá в Ісландії шукав людину, яка протягом трьох тижнів буде фотографувати і робити відеозаписи північного сяйва в обмін на безкоштовне проживання та харчування. Жити в готелі потрібно буде з вересня по жовтень. Права на якісний контент фотограф повинен буде передати готелю.

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