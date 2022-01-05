"Цікаве еволюційне пристосування": полярники показали, як пінгвіни "марширують" до океану (відео)

Пінгвіни ходять строєм через те, що у воді на них чатують хижаки.

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" показали, як пінгвіни "марширують" до океану строєм. Відео зимівників опублікував Національний антарктичний науковий центр.

"Кілька разів на добу наші полярники спостерігають цікаву картину: як пінгвіни організованими шеренгами "марширують" до океану, щоб поласувати крилем", - йдеться у повідомленні.

Біолог НАНЦ Артем Джулай пояснив, що пінгвіни ходять строєм через те, що у воді на них чатують хижаки: частіше морські леопарди, рідше косатки. Якщо пінгвіни кинутися за їжею гуртом, то ризик для кожного птаха менший, ніж якщо вони будуть харчуватися поодинці. Адже поки леопард вхопить когось одного, інші спокійно поїдять крилю.

"Більше того: нерідко пінгвіни підштовхують одне одного стрибнути першим у воду, адже перший "сміливець" найбільше ризикує стати жертвою. Тому іноді вони можуть тупцювати на березі до пів години, доки найхоробріший пірне в океан. Тоді вже за ним масово кидаються інші", - пояснює біолог.

Водночас у воді пінгвіни часто намагаються врятувати свого товариша, який потрапив до пащі леопарда. Для цього вони починають кружляти біля хижака, щоб він розчепив щелепу, прагнучи захопити ще одну здобич.

"Ось таке цікаве еволюційне пристосування", - кажуть науковці.

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