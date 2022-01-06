Поблизу Житомира сталася масова аварія: рух транспорту перекрито

Що стало причиною аварії - наразі невідомо.

Поблизу Житомира сталася ДТП за участю п’яти автомобілів. Через аварію рух транспорту перекрили.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Житомирської області.

"На автодорозі Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський, біля населеного пункту Сінгури, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участю п'яти автомобілів", – йдеться у повідомленні.

Травмувалися двоє людей, за попередніми даними.

Зазначено, що дві смуги руху у напрямку м. Бердичева перекрито ― об'їзд місця пригоди організовано через територію АЗС UPG. Рух транспортних засобів у напрямку м. Житомира здійснюється однією смугою.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 30 грудня 2021 року

Нагадаємо, у Закарпатті водій не помітив лежачого на дорозі чоловіка і переїхав його, той загинув у швидкій.

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