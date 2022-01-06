Столицю Казахстану оточили блок-постами

Силовики запевняють, що ситуація під контролем.

Шість блокпостів виставлено по периметру столиці Казахстану Нур-Султана.

Про це 6 січня повідомили місцеві правоохоронці.

Блокпости розставлені у бік Караганди, Косші, Кокшетау, Павлодара, селищ Коргалжин та Астраханка. Обмежений в'їзд та виїзд із Нур-Султана.

Правоохоронці переконують, що повністю контролюють ситуацію в місті.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн ОДКБ для придушення в країні масового протесту

6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

Протести у Казахстані: країна підтвердила наявність жертв серед цивільних | Новини світу

Читайте також: