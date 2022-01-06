Столицу Казахстана оцепили блок-постами

Силовики уверяют, что ситуация находится под контролем.
Шесть блокпостов выставлены по периметру столицы Казахстана Нур-Султана.
Об этом 6 января сообщили местные правоохранители.
Блокпосты расставлены в сторону Караганды, Косши, Кокшетау, Павлодара, поселков Коргалжин и Астраханки. Ограниченный въезд и выезд из Нур Султана.
Правоохранители утверждают, что полностью контролируют ситуацию в городе.
Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран ОДКБ для подавления в стране массового протеста
6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).
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