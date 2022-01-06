В Кропивницком водитель умер прямо за рулем маршрутки

Неуправляемая маршрутка вылетела с дороги в бетонный столб.
В Кропивницком водитель скончался прямо за рулем маршрутки. Несколько часов он возил пассажиров.
Об этом идет речь 6 января в сюжете ТСН.19:30.
Несколько часов он возил пассажиров, затем пожаловался на неисправность машины. Мужчина высадил людей из салона и уехал в автопарк. Впрочем, дорогой ему стало плохо – прямо во время движения по одной из центральных улиц.
Неуправляемая маршрутка вылетела с дороги в бетонный столб. Медики, приехавшие по вызову очевидцев, только костатировали смерть. Результаты экспертизы еще нет. Предварительно известно, что 61-летний водитель скончался от сердечного приступа.
Ранее ТСН.ua собрал рассказы о том, как закончились наиболее резонансные случаи аварий с участием украинских маршруток.
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