В Кропивницком водитель умер прямо за рулем маршрутки

В Кропивницком водитель умер прямо за рулем маршрутки

Неуправляемая маршрутка вылетела с дороги в бетонный столб.

В Кропивницком водитель скончался прямо за рулем маршрутки. Несколько часов он возил пассажиров.

Об этом идет речь 6 января в сюжете ТСН.19:30.

Несколько часов он возил пассажиров, затем пожаловался на неисправность машины. Мужчина высадил людей из салона и уехал в автопарк. Впрочем, дорогой ему стало плохо – прямо во время движения по одной из центральных улиц.

Неуправляемая маршрутка вылетела с дороги в бетонный столб. Медики, приехавшие по вызову очевидцев, только костатировали смерть. Результаты экспертизы еще нет. Предварительно известно, что 61-летний водитель скончался от сердечного приступа.

В Кропивницком водитель маршрутки скончался за рулем | Новости Украины

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