5 книг, с которых следует начать год

Начинать год следует не с шумных заявлений, а с тихой мудрости, лаконизм которой щедро представлен в этих книгах. В них – о стиле и искусстве, красоте и свободе, а также о другом взгляде на все эти вещи, из которых, надеемся, будет состоять весь наш следующий год.

Роман Рыжий. Афоризмы. Словомедитация. — Черновцы: Книги — ХХІ, 2021

Этот необычный сборник – настоящий кладезь мудрых мыслей, которые высказаны лаконичным, но красноречивым стилем. Одним словом, афоризмы, в которых заложена квинтэссенция мудрости с жизненным опытом и незаурядным дарованием художника. Ведь профессионально оформить свои мысли – это настоящее искусство вроде каллиграфии, только в слове. "Мы прощаем чужие изъяны пропорционально своим добродетелям", "Человек, оценивающий свои мысли, способен сомневаться, а значит — мыслить", "Бывают пороки, питающиеся для добродетелей", "Недалеких людей видно издалека", "Глупость в алкоголе набухает ", "Часто молчание – это уже полученный аванс". Названия разделов сборника, в которых собраны многолетние залежи мудрости говорят сами за себя: "Слово о религии", "Мелодия любви", "Дела семейные", "Художественной строкой", "По-человечески о человеческом", "Жизненные узоры", " Человек и время", "Философия жизни". "Медитация", предложенная в названии сборника, предлагает роскошь в слове в различных областях его применения – от слов любви до философских максим. При этом все афоризмы продиктованы жизнью и записаны профессиональным пером. Следует отметить, что автор сборника является лауреатом всеукраинского конкурса афоризмов, организованного в 2015 году Киевской организацией Национального союза писателей Украины.

Владимир Вятрович. Заметки с кухни "переписывания истории". – К.: Наш Формат, 2021

Эта книга — рабочий дневник историка, охватывающий все скандальные дискуссии вокруг "истории Украины", происходившие с 90-х до 2019 года. "Переписывание истории" — словосочетание, которое неоднократно слышал в свой адрес в заявлениях политиков или публикациях журналистов, осуждающих мою деятельность, — отмечает автор. – В ответ я повторял: мы не переписываем свою историю, мы только пытаемся написать ее. Написать историю Украины не с точки зрения ее соседей, а, так сказать, от первого лица. Написать украинскую историю как историю Украины, а не России, Польши или еще кого-то на нашей земле. Конечно, такой подход не нравится тем нашим соседям, которые уже написали для нас/вместо нас/без нас эту историю, определили ее героев, предателей, ключевые и второстепенные события. В своем отзыве на книгу Оксана Забужко отметила, что автор имеет полное право сказать о себе словами Шевченко: "История моей жизни есть часть истории моей родины", и такое о себе может сказать каждый украинец — с тех пор как его родина перестала быть Советским Союзом, а сам он из "винтика Системы" превратился в "кузнеца своего счастья". И неудивительно, что даже недавняя Оранжевая революция обнаружила эти атавизмы в "свободном" украинце, для которого Система, как и власть, всегда была чужой. "Поэтому, когда в ней появились "наши", мы совсем не знали, как с ними обращаться, - напоминает автор. - Одни, как обычно, видели во власти врагов, и тех, кто пошел на государственную службу, считали чуть ли не запроданцами. Другие предавались другой крайности — боялись сказать хоть что-то критическое о "наших" и закрывали глаза на то, как они уверенно становились похожими на прошлых оппонентов".

Лене Рэйчел Андерсен, Томас Бьоркман. Бильдунг. Нордический секрет красоты и свободы. – К.: Наш Формат, 2021

В начале этой книги нам напоминают, что каких-то пару столетий назад северные страны, едва ли не самые бедные в Европе, и в частности шведы, так нищали, что выставляли детей-сирот на аукцион как дешевую рабочую силу. В настоящее время нордические государства — одни из самых успешных. Здесь высокий уровень жизни, качественная медицина, бесплатное образование и самые счастливые люди. В чем секрет? В бильдунге – так скандинавы называют всестороннее и гармоничное развитие личности и общества. Слово немецкое, но стало нордическим чудом. Скандинавы сделали из бильдунга не просто философский концепт, а практическую идею. Они целенаправленно трансформировали систему образования и принялись за слабое звено: начали культурно, интеллектуально, морально и эмоционально развивать крестьян. Ничего особенного, но за столетие это до неузнаваемости изменило нордические государства. Можно ли использовать эту идею сегодня, когда мир существенно изменился? Актуальна ли она, скажем, для Украины? Почему так важно развивать потенциал каждой личности? На эти и другие вопросы отвечают авторы книги. "Убеждены, — отмечают они, — что тот способ, которым нордические страны позволили каждому человеку развить свой потенциал, можно воспроизвести где угодно".

Дана Арнольд. Краткая книга об искусстве. – Х.: Фабула, 2021

Книга британского искусствоведа — это своеобразное вступление в историю искусства, написанное кратко и доступно, ясным и четким языком. Автор предлагает свежий и нетривиальный взгляд на произведения искусства от пещерных рисунков доисторических людей до скандальных инсталляций современных мастеров. Она легко и непринужденно, без особого "искусствоведческого" понимания вводит нас в систему мнений, точек зрения, дискуссий и сведений, касающихся научной сферы – истории искусств. Рассматривая широкий диапазон примеров — произведений искусства от идолов острова Пасхи до картины Констебла "Пшеничное поле", автор показывает, как шедевры сами по себе могут быть отправной точкой в чтении истории искусства, породив множество путей восприятия, осмысления искусства и наслаждения им.

Фрида Рамстедт. Искусство уюта. Практическое руководство по стилю и дизайну интерьера. – К.: ArtHuss, 2021

Этот справочник по дизайну интерьера призван научить общим правилам создания гармоничного жизненного пространства. Например, золотое сечение и золотая спираль, правильный размер журнального столика относительно вашего дивана, оптимальная высота для подвешивания осветительных приборов и лучшие способы использования "доски настроения". Все это сопровождается полезными и убедительными иллюстрациями. Использовав все советы, изложенные в книге, в результате можно получить сбалансированный, красивый дом независимо от того, где вы живете или каков ваш личный стиль. В общем, это универсальная библия дизайна интерьера от гуру домашнего стиля, которая научила целое скандинавское поколение искусству создания гармоничного дома. Автор раскрывает секреты успешного дизайна интерьера и стиля, чтобы помочь вам создать дом, который лучше всего подходит для вашего пространства, вкуса и образа жизни. Наполненное практическими советами, основными правилами и секретами мастерства, это практическое руководство по стилю и дизайну интерьера поможет вам мыслить, как профессиональный дизайнер.

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