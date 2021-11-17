​​​5 книг о том, что с нами произойдет

Авторы этих книг строят свои произведения так, что вечные философские проблемы раскрываются в них через обыденное. Например, сколько нужно времени, чтобы жизнь человека полностью изменилась, он переосмыслил свое существование, открыл в себе новые, до сих пор неизвестные чувства.

Дуглас Коупленд. Игрок 1: что с нами произойдет. – Х.: Фабула, 2020

Уже в первом рассказе героиня этого романа, летящая на самолете на свидание через знакомство в интернете, впервые за многие месяцы чувствует, что ее жизнь — "настоящая история, а не просто ряд событий, записанных в дневник, — фальшивая линейность, наложенная на хаос в попытке человечества обрести смысл в своем неуверенном существовании здесь, на Земле".

В общем автор романа, известный, в частности, такими международными бестселлерами, как "Поколение Х", "Похитители жвачки", "Эй, Нострадамус!" и др., строит свои произведения так, что вечные философские проблемы (как и проблемы вечности, жизни человека и мира) раскрываются в них через обыденное. Поэтому и на этот раз он предлагает ответ на вопрос о том, сколько нужно времени, чтобы жизнь человека полностью изменилась, он переосмыслил всю свою жизнь, открыл в себе новые, еще неизвестные чувства и, возможно, Бога. Итак, кроме упомянутой героини на интернет-свидании есть бармен-неудачник, пастора-беглец и ужасная катастрофа, которую невозможно объяснить, из небольшого коктейльного бара, где исчезли интернет, электричество и вода. И где от всех опасностей защищают лишь наспех забаррикадированные двери. Сможет ли эта ситуация изменить героев и при этом весь мир?

Евгения Кононенко. Каминная оргия. – Л.: Издательство Анетты Антоненко, 2021

История, рассказанная в новом романе-притче знакового автора нашего настоящего, объединяет разные временные пласты. События с момента неопределенного и длительного, прошлого и будущего незримо перетекают друг в друга. По сути, перед нами переосмысление вечной истории, авторская версия из жизни общества первых христиан уже после распятия Христа, еще до принятия христианства Римской империей. В нашем же настоящем разворачивается драма неразделенных чувств женщины к мужчине.

По сюжету, зрелые супруги - автор женских романов и программист - переживают семейный кризис. Еще двенадцать лет назад они также не понимали: что же на самом деле с ними происходит и почему? Но впоследствии читатель понимает, что главные герои как будто находятся в таинственной и роковой связи с загробным миром теней, который не могут ни разорвать, ни доискаться причин ключевых событий своей жизни. Поэтому автор романа, переосмысливая библейские сюжеты, стремится ответить на риторические вопросы бытия: почему и зачем это случилось со мной? Так же ее герои, даже не вмешиваясь в ход истории, а лишь наблюдая за событием, вмешиваются в течение вещей. Поэтому читателей ждет настоящее расследование, в ходе которого они будут самостоятельно разгадывать чудеса, символы и знаки в романе, аллюзии мировой мифологии, интертекстуальные обороты из произведений мировой классики, в частности, драматургии. — Хотя мы и просидели в этой долбанной пещере очень долго, — говорит в финале главный герой, — все равно хорошо, что не было связи и мы не вызывали бригаду спасателей, — хохотал Роман, — вот они бы посмеялись над нами! Да, Роман. "Кто освободится сам, тот станет свободным, кто освободит кого, в неволю возьмет". — А это из какой религии? — Это говорил один волшебник-прорицатель, — ответила Марина. — Золотые слова, — подтвердил Роман" .

Алексей Л. Ковалев. Другая книга. – К.: Каяла, 2021

Идеи, о которых идет речь в этом романе, созвучны мировым процессам, царившим в культуре недавних времен. То есть тогда, когда в ней правил бал Деррида, и "лихие пророки, проворные мальчики и девочки авангарда и деконструктивизма, объявили, что история человечества завершена, и все ее законы действовать перестали, что парадигма великого искусства и великого художника отработана и больше не понадобится, и надеются на "интуитивное получение вертикального измерения бытия", но должно появиться что-то, что вернуло бы любовь к слову как к ближнему, а не только к способу коммуникации.

Именно книга, которую во время пандемии читает герой романа, молодой врач, и в создании которой оказывается затянут, становится продолжением и жизни, и литературы, и сюжета этого необычного романа. Кто ее автор? Какова его цель? "То, что она предлагает – это убежище, где вы сможете устроить себе гнездо, почувствовать себя дома, – подсказывают герою. – Отсюда можно взглянуть на реальность гораздо более проницательным взглядом. А с другой стороны, посмотрите, ведь это уже почти явление нового Мирового Сюжета". Таким образом, виртуальная книга анонимного автора пишется вполне реальными персонажами, знакомящимися между собой. А появляющиеся друг за другом ее разделы, увлеченно создаваемые совместными усилиями, становятся важной частью существования этих героев – в предусмотренном автором новом Мировом Сюжете.

Никола Юн. Танцуй мое сердце. – Х.: Утро, 2021

Это неистовая, чрезвычайно эмоциональная и волшебная история о жизни и любви. О выборе. О риске. О смелости. И о желании жить по полной. По сюжету восемнадцатилетняя Эви, которая после развода родителей не верит в любовь, решила пожертвовать в библиотеку свою коллекцию романтических книг. Но, выйдя из дома, она понимает: сегодня суббота, библиотека закрыта. Поэтому девушка идет в парк и там неожиданно наталкивается на немного странную женщину с книгами. Эви меняет всю свою коллекцию на одну-единственную брошюрку — "Инструкцию по танцам", тоненькую, с залитыми водой обтрепанными страницами. Чудная женщина исчезает, однако появляются видения о разбитых сердцах, от которых Эви стремится избавиться. В брошюре Эви замечает адрес танцевального клуба. И тут начинается самое интересное!

"Через восемь месяцев Экс будет играть на гитаре дома в Лейк-Элизабет. Он почувствует боль в груди. Впоследствии врачи установят, что у него поврежден клапан в сердце и это у него с рождения. Перед этим мы вместе запишем целый альбом. Мы будем танцевать часами "Мы будем любить. Он научит меня играть на гитаре и любить музыку так же, как любит сам. Он будет ежедневно говорить, что любит меня. Иногда мне будет казаться, что все будет хорошо. А иногда наоборот. Одно я точно знаю: любовь может продолжаться вечно... сейчас он кружит меня по танцевальной площадке. Моя рука на его руке. Мы касаемся друг друга кончиками пальцев, и иногда может показаться, что я ускользаю от него. Но это не так. В последнюю секунду я сжимаю пальцы, и наши руки переплетаются. И тогда я делаю то, что стоит делать, когда обретаешь свою любовь. Я крепко держу ее".

Питер Диамандис, Стивен Котлер. Будущее ближе, чем кажется. – К.: Лаборатория, 2021

Авторы этой книги уже много лет исследуют современные технологии и их развитие, а вместе с ним — трансформации, приносящие с собой прогресс. Пока им удалось изложить все свои знания и прогнозы о ближайшем будущем. Ведь никогда наука и технологии не развивались такими стремительными темпами, как сегодня. Искусственный интеллект, виртуальная реальность, криптовалюты, работы, цифровая биология, вживление чипов — все это достижения научного прогресса, реальные уже сегодня.

В книге рассказано, как изменятся основные сферы нашей жизни за следующие 10 лет, в частности, транспорт и передвижение, розничная торговля, реклама, образование, здравоохранение, развлечения, еда и финансы. Вот, например, о виртуальной реальности и искусственном интеллекте в индустрии развлечений: "Голографическая палуба впервые появилась в сериале "Звездный путь: новое поколение". Она генерирует голограммы, отображающие любые пожелания пользователей, создает среду, которую невозможно отличить от реальности Урбах был одержим этой идеей и в конце концов решил создать настоящую голографическую палубу Голографическая палуба Урбаха — это следующий гигантский шаг вперед Ультразвук будет создавать иллюзию прикосновения без использования специальных рукавиц Искусственный интеллект будет распознавать эмоции, а он будет распознавать эмоции. Таким образом, три основных изменения в индустрии развлечений объединятся в одной забаве. Авторы также уверены, что в течение следующих 10 лет мы достигнем еще большего технологического прорыва и еще больше накопим богатства, в книге изложены основные прогнозы на будущее, которое точно изменится за это время до неузнаваемости.

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