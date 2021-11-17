Дмитрий Комаров ошеломил сходством с младшими братом и сестрой: "Вы тройняшки"

Ведущий поздравил их с днем рождения.

Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал своих младших брата и сестру.

Так, 17 ноября родные звезды, двойнята Ангелина и Николай празднуют день рождения. Им исполняется до 32 года. По этому случаю путешественник поделился фотографиями с именинниками и вспомнил детство.

Ведущий рассказал, что в 6 лет очень просил родителей родить ему брата и сестру.

Дмитрий Комаров с братом и сестрой / instagram.com/komarovmir

"Благодарю маму с папой за их лучший подарок. К тому же я сам этот подарок просил, в свои 6 лет выпрашивая "блатика и сестличку" ("р" тогда еще не выговаривал). И несмотря на то, что УЗИ в 1989-м почему-то показало одного ребенка, я продолжал говорить всем вокруг, что у меня будет братик и сестричка. Так и получилось. Сестра старше брата на 10 минут", — написал Дмитрий.

Дмитрий Комаров с братом и сестрой / instagram.com/komarovmir

Также знаменитость поделился, что Ангелина и Николай – его лучшие друзья.

Дмитрий Комаров с братом и сестрой / instagram.com/komarovmir

"С днем рождения, мои родные двойняшки! Люблю вас! Цените своих родных и близких. Семья – самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас с вами", – добавил он.

В комментариях подписчики звезды канала 1+1 присоединились к поздравлениям и отметили, что родные очень похожи между собой.

Вы как тройняшки

Как же вы похожи

Просто клоны

Какие вы классные

Вы не двойняшки, а тройняшки

Читайте также: