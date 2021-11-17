Дмитрий Комаров ошеломил сходством с младшими братом и сестрой: "Вы тройняшки"

Ведущий поздравил их с днем рождения.
Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал своих младших брата и сестру.
Так, 17 ноября родные звезды, двойнята Ангелина и Николай празднуют день рождения. Им исполняется до 32 года. По этому случаю путешественник поделился фотографиями с именинниками и вспомнил детство.
Ведущий рассказал, что в 6 лет очень просил родителей родить ему брата и сестру.
"Благодарю маму с папой за их лучший подарок. К тому же я сам этот подарок просил, в свои 6 лет выпрашивая "блатика и сестличку" ("р" тогда еще не выговаривал). И несмотря на то, что УЗИ в 1989-м почему-то показало одного ребенка, я продолжал говорить всем вокруг, что у меня будет братик и сестричка. Так и получилось. Сестра старше брата на 10 минут", — написал Дмитрий.
Также знаменитость поделился, что Ангелина и Николай – его лучшие друзья.
"С днем рождения, мои родные двойняшки! Люблю вас! Цените своих родных и близких. Семья – самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас с вами", – добавил он.
В комментариях подписчики звезды канала 1+1 присоединились к поздравлениям и отметили, что родные очень похожи между собой.
- Вы как тройняшки
- Как же вы похожи
- Просто клоны
- Какие вы классные
- Вы не двойняшки, а тройняшки
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