26-летний сын Дмитрия Гордона впервые показал свою девушку

Избранница Дмитрия не публичная персона.

Средний сын журналиста и ведущего Дмитрия Гордона Дмитрий Гордон-младший рассказал о личной жизни.

26-летний парень в программе ЖВЛ признался, что уже четыре года встречается с девушкой из Украины, хотя сам Гордон-младший строит карьеру композитора в США. Возлюбленная парня непубличная персона.

Сын Дмитрия Гордона с девушкой

"Я с ней говорил перед тем, как мы будем записывать интервью, поэтому она просила ее не выставлять на первый план", — сказал Дмитрий.

Девушка работает в сфере дизайна и сама родом из Дрогобыча, но познакомилась пара уже в Лос-Анджелесе.

"У нее больше есть возможности меня организовывать по жизни, поэтому она частично играет роль моего менеджера, напоминающего мне, что "этот товарищ тебе еще не заплатил, не забудь ему написать или позвонить", — поделился Гордон-младший.

Сын Дмитрия Гордона с девушкой

Официально скреплять отношения влюбленные не спешат, ведь понимают, что семья – это большая ответственность.

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