26-річний син Дмитра Гордона вперше показав свою дівчину

Обраниця Дмитра не публічна персона.

Середній син журналіста та ведучого Дмитра Гордона, Дмитро Гордон-молодший розповів про особисте життя.

26-річний хлопець у програмі ЖВЛ зізнався, що вже чотири роки зустрічається з дівчиною з України, хоча сам Гордон-молодший будує кар'єру композитора у США. Кохана хлопця непублічна персона.

Син Дмитра Гордона з дівчиною

"Я з нею говорив перед тим як ми будемо записувати інтерв'ю , тому вона просила її не виставляти на перший план", - сказав Дмитро.

Дівчина працює у сфері дизайну і сама родом із Дрогобича, та познайомилася пара вже в Лос-Анджелесі.

"У неї більше є можливості мене організовувати по життю, тому вона частково грає роль мого менеджера, який нагадує мені що "цей товариш тобі ще не заплатив, не забудь йому написати чи подзвонити", - поділився Гордон-молодший.

Син Дмитра Гордона з дівчиною

Офіційно скріплювати стосунки закохані не поспішають, адже розуміють, що сім'я - це велика відповідальність.

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