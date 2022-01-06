У Кропивницькому водій помер просто за кермом маршрутки

У Кропивницькому водій помер просто за кермом маршрутки

Некерована маршрутка вилетіла з дороги в бетонний стовп.

У Кропивницькому водій помер просто за кермом маршрутки. Кілька годин він возив пасажирів.

Про це йдеться 6 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Кілька годин він возив пасажирів, а потім поскаржився на несправність машини. Чоловік висадив людей із салону і поїхав в автопарк. Утім, дорогою йому стало зле — просто під час руху однією з центральних вулиць.

Некерована маршрутка вилетіла з дороги в бетонний стовп. Медики, які приїхали на виклик очевидців, лише костатували смерть. Результатів експертизи ще немає. Попередньо відомо, що 61-річний водій помер від серцевого нападу.

У Кропивницькому водій маршрутки помер за кермом | Новини України

РанішеТСН.ua зібрав розповіді про те, як закінчилися найбільш резонансні випадки аварій за участю українських маршруток.

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