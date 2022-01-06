Зачистка в Алмате: в городе раздаются взрывы и выстрелы, есть погибшие

Зачистка в Алмате: в городе раздаются взрывы и выстрелы, есть погибшие

Силовики "зачищают" от митингующих главную площадь города.

В Алматы силовики продолжают зачищать площадь Республики от протестующих.

Об этом информируют Vласть о главном, Orda и NUR.KZ.

В Сети появились записи с городских камер наблюдения, а также фото и видео, снятые самими жителями. На одном фото виден труп погибшего человека, который лежит прямо посреди дороги. Неизвестно, принимал ли погибший участие в протесте, или "оказался не в том месте и не в то время".

телеграм-канал NEXTA Live

Очевидцы рассказывают о новых волнах зачистки, выстрелах и раненых, пишут российские телеграм-каналы. Протестующие разбегаются с площади группами по 5-6 человек. Военные ведут огонь, местные говорят о раненых и погибших.

t.me/breakingmash

События в Алматы в соцсетях уже назвали "настоящей войной".

Тем временем власти продолжают взимать в Алматы грузовики с военными.

Полиция осматривает машины задержанных. По данным СМИ, известно как минимум о 30 погибших протестующих.

"На тротуаре на коленях сидят четыре человека. Возле них дежурят полицейские, а рядом лежит тело убитого мужчины – пожалуй, один из протестующих", – говорится в подписи к видео.

В громкоговоритель жителей города призывают покинуть площадь и предупреждают, что будут стрелять.

Тем временем в соцсетях пишут о массовых мародерствах в Алматы. Магазины крушат толпы людей в масках, к торговым центрам подъезжают машинами и выносят оттуда все подряд.

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Читайте также:

Новость обновляется.