Тепло вдень і холодно вночі: якою буде погода в Україні на Різдво

Тепло вдень і холодно вночі: якою буде погода в Україні на Різдво

До України прийде незначне похолодання з морозами.

Погода в Україні завтра, 7 січня, буде теплою вдень. Вночі у деяких областях вночі очікуються морози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Також читайте Погода як у квітні: у Києві січень продовжує дивувати температурними рекордами

Вдень на всій території України завтра очікується суха та хмарна з проясненнями погода.

Температура повітря коливатиметься від -2 до +4 градусі вдень та від -4 до 0. На Закарпатті та Прикарпатті, а також у Львівській області вночі похолодає до - 6...-7 градусів.

Вночі у більшості західних та східних областей можливий невеликий сніг.

У Києві вночі 7 січня без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3 градусів морозу, вдень близько 0°.

Погода в Україні: майже в усіх областях синоптики прогнозують плюсову погоду

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Читайте також: