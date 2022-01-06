В Пакистані вперше в історії країни призначили жінку-суддю Верховного Суду

Рішення ухвалили за другим разом.

У Пакистані вперше в історії країни суддею Верховного Суду стала 55-річна жінка. Відповідне рішення комісія ухвалила 6 січня.

Про це інформує Reuters.

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Як пише видання, це "історичний крок" для Пакистану, оскільки за 75 років після набуття цією південноазіатською країною незалежності - це вперше, коли суддею стала жінка. Члени комісії під час повторного голосування призначили суддю Верховного Суду Айєшу Малік.

Багато юристів та інші судді під час таємного голосування заявили порушення вимог трудового стажу без будь-яких встановлених критеріїв відбору. Однак рішення все ж ухвалили. Водночас, за даними ЗМІ, адвокатські об'єднання країни пригрозила оголосити страйк і бойкотувати судовий розгляд щодо призначення.

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