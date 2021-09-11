Допомоги в лікуванні доньки Діанки просять її батьки

Дитину лікують в харківській лікарні.

Набута апластична анемія тяжкої форми – це діагноз Агапеєвої Діани, з яким вона почала боротись на початку цього літа.

Коли всі діти насолоджувались літніми канікулами, Діанка стала майже бранецею лікарне, адже через свій діагноз їй потрібне надскладне лікування.

Стан дівчинки зараз не найкращий – постійна температура, знижені показники крові змушують лікарів вводити антибіотики, дитина на постійних пігулках.

«Проводиться імуносупресивна терапія, а в найближчі дні повинні почати капати імунопригнічуючі препарати, після цього має бути підтримуюча і гормональна терапія. Також потрібні системи для забору тромбоцитів і зробити генетичний аналіз крові», - розповідає мама дівчинки.

Родина витратила на лікування все, що мала і навіть довелося щось позичати. Але витрати лише на початку. Дитині прогнозують можливу подальшу трансплантацію кісткового мозку, а це додаткові ризики і додаткові кошти.

«У нашої сім'ї немає таких коштів, щоб придбати всі ліки, яких немає в лікарні. Саме тому я звертаюся до Вас за допомогою, допоможіть, будь ласка, якщо це можливо. Заздалегідь велике спасибі.

Реквізити для допомоги:

карти 5167803258302541 Трофімова Людмила Вікторівна

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