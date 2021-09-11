Помощи в лечении дочери Дианки просят ее родители

Ребенка лечат в харьковской больнице.

Приобретенная апластическая анемия тяжелой формы — это диагноз Агапеевои Дианы, с которым она начала бороться в начале этого лета.

Когда все дети наслаждались летними каникулами, Дианка стала почти пленницей больницы, ведь из-за своего диагноза ей нужно сверхсложное лечение.

Состояние девочки сейчас не лучшее — постоянная температура, сниженные показатели крови заставляют врачей вводить антибиотики, ребенок на постоянных таблетках.

«Проводится иммуносупрессивная терапия, а в ближайшие дни должны начать капать имуноподавляющие препараты, после этого должны быть поддерживающая и гормональная терапия. Также нужны системы для забора тромбоцитов и сделать генетический анализ крови», — рассказывает мама девочки.

Семья потратила на лечение все, что имела и даже пришлось что-то занимать. Но расходы только в начале. Ребенку прогнозируют возможную дальнейшую трансплантацию костного мозга, а это дополнительные риски и дополнительные средства.

«В нашей семье нет таких средств, чтобы приобрести все лекарства, которых нет в больнице. Именно поэтому я обращаюсь к Вам за помощью, помогите, пожалуйста, если это возможно. Заранее большое спасибо.

Реквизиты для помощи:

карты 5167803258302541 Трофимова Людмила Викторовна

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