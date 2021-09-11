Помощи в лечении дочери Дианки просят ее родители

Ребенка лечат в харьковской больнице.
Приобретенная апластическая анемия тяжелой формы — это диагноз Агапеевои Дианы, с которым она начала бороться в начале этого лета.
Когда все дети наслаждались летними каникулами, Дианка стала почти пленницей больницы, ведь из-за своего диагноза ей нужно сверхсложное лечение.
Состояние девочки сейчас не лучшее — постоянная температура, сниженные показатели крови заставляют врачей вводить антибиотики, ребенок на постоянных таблетках.
«Проводится иммуносупрессивная терапия, а в ближайшие дни должны начать капать имуноподавляющие препараты, после этого должны быть поддерживающая и гормональная терапия. Также нужны системы для забора тромбоцитов и сделать генетический анализ крови», — рассказывает мама девочки.
Семья потратила на лечение все, что имела и даже пришлось что-то занимать. Но расходы только в начале. Ребенку прогнозируют возможную дальнейшую трансплантацию костного мозга, а это дополнительные риски и дополнительные средства.
«В нашей семье нет таких средств, чтобы приобрести все лекарства, которых нет в больнице. Именно поэтому я обращаюсь к Вам за помощью, помогите, пожалуйста, если это возможно. Заранее большое спасибо.
Реквизиты для помощи:
карты 5167803258302541 Трофимова Людмила Викторовна