Под Броварами УАЗ влетел в иномарку: погиб мужчина

На месте работают правоохранители.

Под Броварами Киевской области 11 января произошла смертельная авария.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Авария произошла между селами Богдановка и Шевченково. По предварительной информации, 47-летний водитель УАЗа не справился с управлением. Его автомобиль вылетел на встречную полосу, где влетел в Volkswagen.

В результате удара пассажир УАЗа вылетел из салона авто. Он погиб мгновенно от тяжелых травм.

На место трагедии сразу прибыли следователи и полицейские. Правовая квалификация аварии будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств аварии.

Напомним, смертельная авария в Киевской области: вечером недалеко от села Мирное не разминулись легковушка и грузовик. "Камаз" не предпочел в движении. Избежать столкновения было невозможно. Оно произошло в тот момент, когда грузовик поворачивал налево, а легковушка — двигалась прямо. За рулем легкового автомобиля находился 36-летний водитель из Переяслава. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.

Накануне вечером в Киевской области произошло смертельное ДТП

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