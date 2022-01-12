Под Броварами УАЗ влетел в иномарку: погиб мужчина

На месте работают правоохранители.
Под Броварами Киевской области 11 января произошла смертельная авария.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Авария произошла между селами Богдановка и Шевченково. По предварительной информации, 47-летний водитель УАЗа не справился с управлением. Его автомобиль вылетел на встречную полосу, где влетел в Volkswagen.
В результате удара пассажир УАЗа вылетел из салона авто. Он погиб мгновенно от тяжелых травм.
На место трагедии сразу прибыли следователи и полицейские. Правовая квалификация аварии будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств аварии.
Напомним, смертельная авария в Киевской области: вечером недалеко от села Мирное не разминулись легковушка и грузовик. "Камаз" не предпочел в движении. Избежать столкновения было невозможно. Оно произошло в тот момент, когда грузовик поворачивал налево, а легковушка — двигалась прямо. За рулем легкового автомобиля находился 36-летний водитель из Переяслава. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.
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