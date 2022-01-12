Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Правительство ввело госрегулирование цен на продукты — перечень

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Правительство ввело госрегулирование цен на продукты — перечень

pixabay.com

Контролировать цены будет Государственная служба статистики.

Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на продукты, составляющие социальную значимость. В списке находится 35 товаров.

Об этом шла речь во время заседания правительства 12 января.

Согласно принятому чиновниками решению, предельный уровень надбавки на продукты не должен быть выше 10% во время действия карантина. Контролировать цены будет Государственная служба статистики. Сотрудники ведомства будут ежедневно мониторить потребительские цены на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16 отчетного дня.

Перечень продуктов, для которых ввели регулирование цен:

  • Мука пшеничная высшего сорта;
  • макаронные изделия из мягких сортов пшеницы;
  • батон;
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • крупа гречневая;
  • крупа овсяная;
  • пшено;
  • свинина;
  • говядина;
  • птица (тушки куриные);
  • молоко пастеризованное жирностью до 2,6% (в пленке);
  • масло сливочное, жирностью от 72 до 82,5% включительно;
  • сметана жирностью до 15 процентов включительно;
  • яйца куриные категории С1;
  • масло подсолнечное;
  • сахар кристаллический;
  • капуста белокочанная;
  • лук репчатый;
  • свекла;
  • морковь;
  • картофель;
  • этанол, раствор 96 процентов;
  • жаропонижающие препараты импортные;
  • жаропонижающие препараты отечественные;
  • антибиотики отечественные;
  • антибиотики импортные;
  • медицинская маска одноразовая;
  • бензин марки А-95;
  • дизельное горючее;
  • газ сжижен для автомобилей.

Ранее Кабинет министров ограничил стоимость природного газа для производителей продовольствия: муки и хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла.

Читайте также:

Следующая публикация