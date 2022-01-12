Правительство ввело госрегулирование цен на продукты — перечень

Контролировать цены будет Государственная служба статистики.
Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на продукты, составляющие социальную значимость. В списке находится 35 товаров.
Об этом шла речь во время заседания правительства 12 января.
Согласно принятому чиновниками решению, предельный уровень надбавки на продукты не должен быть выше 10% во время действия карантина. Контролировать цены будет Государственная служба статистики. Сотрудники ведомства будут ежедневно мониторить потребительские цены на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16 отчетного дня.
Перечень продуктов, для которых ввели регулирование цен:
- Мука пшеничная высшего сорта;
- макаронные изделия из мягких сортов пшеницы;
- батон;
- хлеб ржано-пшеничный;
- крупа гречневая;
- крупа овсяная;
- пшено;
- свинина;
- говядина;
- птица (тушки куриные);
- молоко пастеризованное жирностью до 2,6% (в пленке);
- масло сливочное, жирностью от 72 до 82,5% включительно;
- сметана жирностью до 15 процентов включительно;
- яйца куриные категории С1;
- масло подсолнечное;
- сахар кристаллический;
- капуста белокочанная;
- лук репчатый;
- свекла;
- морковь;
- картофель;
- этанол, раствор 96 процентов;
- жаропонижающие препараты импортные;
- жаропонижающие препараты отечественные;
- антибиотики отечественные;
- антибиотики импортные;
- медицинская маска одноразовая;
- бензин марки А-95;
- дизельное горючее;
- газ сжижен для автомобилей.
Ранее Кабинет министров ограничил стоимость природного газа для производителей продовольствия: муки и хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла.
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