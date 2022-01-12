Правительство ввело госрегулирование цен на продукты — перечень

Контролировать цены будет Государственная служба статистики.

Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на продукты, составляющие социальную значимость. В списке находится 35 товаров.

Об этом шла речь во время заседания правительства 12 января.

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Согласно принятому чиновниками решению, предельный уровень надбавки на продукты не должен быть выше 10% во время действия карантина. Контролировать цены будет Государственная служба статистики. Сотрудники ведомства будут ежедневно мониторить потребительские цены на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16 отчетного дня.

Перечень продуктов, для которых ввели регулирование цен:

Мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия из мягких сортов пшеницы;

батон;

хлеб ржано-пшеничный;

крупа гречневая;

крупа овсяная;

пшено;

свинина;

говядина;

птица (тушки куриные);

молоко пастеризованное жирностью до 2,6% (в пленке);

масло сливочное, жирностью от 72 до 82,5% включительно;

сметана жирностью до 15 процентов включительно;

яйца куриные категории С1;

масло подсолнечное;

сахар кристаллический;

капуста белокочанная;

лук репчатый;

свекла;

морковь;

картофель;

этанол, раствор 96 процентов;

жаропонижающие препараты импортные;

жаропонижающие препараты отечественные;

антибиотики отечественные;

антибиотики импортные;

медицинская маска одноразовая;

бензин марки А-95;

дизельное горючее;

газ сжижен для автомобилей.

Ранее Кабинет министров ограничил стоимость природного газа для производителей продовольствия: муки и хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла.

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