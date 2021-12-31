Кабмін обмежив ціну на газ для деяких виробників продовольства: список

Обмеження діятимуть на період дії карантину, але не довше, ніж до 30 квітня 2022 року.

Кабінет міністрів обмежив вартість природного газу для виробників продовольства: борошна та хліба, молока, курятини, соняшникової олії.

Відповідну постанову опублікували Урядовому порталі.

Зокрема, йдеться про виробників таких продуктів як:

борошно пшеничне вищого сорту;

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);

хліб житньо-пшеничний та батон;

яйця курячі категорії С1;

птиця (тушка куряча);

соняшникова олія.

Уряд встановив для виробників цієї продукції граничний рівень постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) до ціни природного газу власного видобутку (без врахування рентних платежів) на рівні не більше 24%. Обмеження діятимуть на період дії карантину, але не довше, ніж до 30 квітня 2022 року.

Торговельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб цих виробників встановлюється на рівні не вище 1%.

Раніше Денис Шмигаль розповів, що буде з тарифами на опалення та газ після Нового року.

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