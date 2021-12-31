Безалкогольне пиво — гарне доповнення до святкового столу

Надходить період тривалих свят в Україні — час, який у нас асоціюється із задоволенням: ми обмінюємося подарунками, зустрічаємося з рідними, маємо більше часу на друзів та розваги. Гурмани отримують насолоду від святкових вишуканих страв.

Підкреслити їхній смак, створити невимушену атмосферу в товаристві допомагає келих доброго пива. Для шанувальників легкого хмільного напою один із лідерів українського пивоварного ринку AB InBev Efes Україна підготував пропозицію — безалкогольне Чернігівське Біле 0.0 та Stella Artois Free Alco.

Безалкогольний напій підходить не лише водіям, адже після бокалу безалкогольного можна сідати за кермо, а й для кожного, хто хоче відчути свято, не п’яніючи. Виробництво безалкогольного пива відрізняється лише процесом видалення алкоголю. Всі інгредієнти, смакові та якісні показники залишаються незмінними. Таке пиво прийде до смаку усім поціновувачам пінного, дозволить зберегти ясний розум, стане у нагоді водіям та спортсменам.

Існує міф, що безалкогольне пиво протипоказане за кермом. Насправді неможливо сп’яніти від напою, у якому вміст алкоголю не перевищує 0,5%. Отож, під час мандрівки можна підкреслити безалкогольним пивом смак страв за обідом чи вечерею, а потім спокійно продовжити поїздку. Компанія AB InBev Efes Україна виступає за відповідальне споживання алкоголю та зокрема реалізує вже понад 10 років національну програму «Випив? За кермо не сідай!», щоб попереджати випадки нетверезого водіння.

Відомі українські блогери підтримали актуальність споживання безалкогольного пива та підтвердили думку про його доречність у багатьох випадках.

Сергій Середа @serega_sereda запевняє, що Stella Artois Alcohol Free – чудова безалкогольна альтернатива популярному лагеру Stella Artois. Аромат і смак Alcohol Free максимально наближені до алкогольної версії, адже компанія довго працювала над тим, щоб зберегти легендарний смак. Зокрема, пивовари повертають у процес деякі ароматичні речовини, надаючи хмільному напою справжнього пивного смаку. Разом із безалкогольною Stella Artois можна насолодитися переглядом фільму разом з родиною.

Пілот ANDREY BUTS @anreybuts розповів, що під час новорічних свят сім'ї об'єднуються і діляться найтеплішими моментами. Так, коли він жив з батьками, вони з батьком любили ввечері випити пива. Але, так як у нього спортивна сім'я, то зазвичай пиво було безалкогольним. Останнім часом Андрій надає перевагу Чернігівському Білому 0 Alco. Його легко можна випити ввечері з друзями, а вранці зайнятися спортом.

Фудблогерка Олена Єрмоленко @elena_ermolenko вважає, що Чернігівське Біле 0 Alco наповнить життя радісними моментами, які захочеться розділити з близькими – сім'єю та друзями. Улюблений смак пшеничного нефільтрованого пива стане чудовим доповненням до новорічних пригод та святкування у родинному колі.