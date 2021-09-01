Правительство повышает стипендии студентам: насколько вырастут выплаты

Последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года.

Правительство повышает стипендии студентам. На заседании Кабмина поддержали решение о введении изменений в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального передвысшего и высшего образования.

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Об этом 1 сентября во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

Стоит отметить, что последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года, поэтому назрела настоятельная необходимость повышения социальной защиты учащейся и студенческой молодежи, добавил, Шмыгаль.

Напомним, что что в Украине есть две разновидности стипендий: академическая, которая начисляется за успешное обучение и особые достижения, а также социальная, предназначенная студентам, которые имеют особый статус. Социальная стипендия для студентов выплачивается независимо от успешности получения знаний. В январе 2021 года правительство повысило размер социальной стипендии детям-сиротам. Такая стипендия составляет до 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении 18 лет — до 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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