Уряд підвищує стипендії студентам: наскільки зростуть виплати

Останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року.

Уряд підвищує стипендії студентам. На засіданні Кабміну підтримали рішення про запровадження змін до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

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Про це 1 вересня під час засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, у закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 раза, а студенти вишів отримують підвищення щонайменше у 1,5 раза.

Варто зазначити, що останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року, тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді, додав, Шмигаль.

Нагадаємо, що в Україні є два різновиди стипендій: академічна, яка нараховується за успішне навчання й особливі досягнення, а також соціальна, яка призначається студентам, що мають особливий статус. Соціальна стипендія для студентів виплачується незалежно від успішності отримання знань. У січні 2021 року уряд підвищив розмір соціальної стипендії дітям-сиротам. Така стипендія становить до 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а після досягнення 18 років – до 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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