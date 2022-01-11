Вступ до магістратури у 2022-му: МОН оприлюднило дати іспитів

Реєстрація вступників на основну сесію триватиме від 26 квітня до 17 травня.

Міністерство освіти і науки України оприлюднили дати проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного професійного вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури.

Про це повідомили у пресслужбі Міносвіти.

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Реєстрація вступників на основну сесію триватиме від 26 квітня до 17 травня 2022 року. На додаткову - від 26 липня до 4 серпня. Спеціально організована сесія ЄВІ для тих, хто не зареєструвався для участі в основній сесії, або хоче скласти повторно, відбудеться 10 вересня.

Основну сесію Єдиного вступного іспиту проведуть 22 червня.

Єдине фахове вступне випробування складатиметься з двох частин: тест загальної навчальної компетентності відбудеться 20 червня. Дати предметних тестів:

економіка та міжнародна економіка – 24 червня;

право та міжнародне право – 24 червня;

облік і фінанси – 29 червня;

політологія та міжнародні відносини – 29 червня;

психологія та соціологія – 29 червня;

управління та адміністрування – 1 липня.

Якщо вступники захочуть скласти кілька предметів, але їх будуть проводити в один день, то під час реєстрації треба обрати, який тест вступники складатимуть в основну сесію, а який – у додаткову.

До слова, єдине фахове вступне випробування необхідне для вступу за спеціальностями:

"Соціальні та поведінкові науки";

"Журналістика";

"Управління та адміністрування";

"Право";

"Публічне управління та адміністрування;

"Міжнародні відносини".

Як повідомлялося, в Україні від 5 до 22 січня триватиме реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке відбудеться в другій половині березня. Кожен, хто хоче перевірити свої знання, має зареєструватися на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти.

Реєстрацію на пробне ЗНО розпочато | Новини України

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