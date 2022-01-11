Вступ до магістратури у 2022-му: МОН оприлюднило дати іспитів

Реєстрація вступників на основну сесію триватиме від 26 квітня до 17 травня.
Міністерство освіти і науки України оприлюднили дати проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного професійного вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури.
Про це повідомили у пресслужбі Міносвіти.
Реєстрація вступників на основну сесію триватиме від 26 квітня до 17 травня 2022 року. На додаткову - від 26 липня до 4 серпня. Спеціально організована сесія ЄВІ для тих, хто не зареєструвався для участі в основній сесії, або хоче скласти повторно, відбудеться 10 вересня.
Основну сесію Єдиного вступного іспиту проведуть 22 червня.
Єдине фахове вступне випробування складатиметься з двох частин: тест загальної навчальної компетентності відбудеться 20 червня. Дати предметних тестів:
- економіка та міжнародна економіка – 24 червня;
- право та міжнародне право – 24 червня;
- облік і фінанси – 29 червня;
- політологія та міжнародні відносини – 29 червня;
- психологія та соціологія – 29 червня;
- управління та адміністрування – 1 липня.
Якщо вступники захочуть скласти кілька предметів, але їх будуть проводити в один день, то під час реєстрації треба обрати, який тест вступники складатимуть в основну сесію, а який – у додаткову.
До слова, єдине фахове вступне випробування необхідне для вступу за спеціальностями:
- "Соціальні та поведінкові науки";
- "Журналістика";
- "Управління та адміністрування";
- "Право";
- "Публічне управління та адміністрування;
- "Міжнародні відносини".
Як повідомлялося, в Україні від 5 до 22 січня триватиме реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке відбудеться в другій половині березня. Кожен, хто хоче перевірити свої знання, має зареєструватися на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти.
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