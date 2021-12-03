Профорієнтація: коли потрібно говорити з дітьми про вибір професії

Профорієнтація: коли потрібно говорити з дітьми про вибір професії

Ключова проблема сьогодні полягає у тому, що 80% випускників не зовсім усвідомлюють, що вони хочуть зробити.

Профорієнтологи радять якомога раніше говорити зі своїми дітьми про вибір їхньої професії. Аби допомогти підлітку зрозуміти, чого він хоче, вступаючи до вишу, Міністерство освіти оголосило про запуск уже від грудня Всеукраїнського проєкту "Обери професію своєї мрії".

Про те, що передбачає цей проєкт і як допомогти підлітку обрати майбутню професію - 3 грудня йдеться всюжеті ТСН.19:30.

У Міністерстві освіти і школах профорієнтація як така відсутня. «Ключова проблема сьогодні полягає у тому, що 80% випускників не зовсім усвідомлюють, що вони хочуть зробити, куди вони хочуть прагнути, яку вони хочуть отримати професію», - заявив заступник міністра освіти та науки України Ігор Гарбарук.

Профорієнтувати дітей почнуть уже з 3-4 класів, наслідуючи європейські країни. «У Німеччині, коли починається профорієнтація з 4-5 класу, 60-70% випускників шкіл ідуть саме в сферу професійної освіти», - зазначив чиновник МОН.

Проєкт "Обери професію своєї мрії": що передбачає та як допомогти підлітку з профорієнтацією

Крім того, у профільному міністерстві вже впроваджують принцип дуальної освіти, коли навчання відбувається вже на тому майданчику, де ти потенційно будеш працювати, де ти навчаєшся не на застарілому обладнанні, а на новому. Деякі гуртки позашкільної освіти вже підхопили цей тренд. Там усе в класах, як буде на робочому місці: для музикантів - барабани, інженерам - роботи. Крім того, підліткам пропонують пакети паралельного навчання за трьома напрямками на вибір: 3Д-моделювання,гейм-девелопмент і програмування. Протягом курсу один напрямок можна замінити будь-яким іншим. Усього в центрі пропонують вісім курсів: гейм-девелопмент, музичний продакшн, кіновиробництво, графічний дизайн, анімація, програмування. Проте навчання тут не безкоштовне: батькам шукачів свого майбутнього доведеться викласти по три тисячі гривень на місяць. Виняток роблять для обдарованих дітей та з малозабезпечених родин.

Нагадаємо:

В Україні оновили карантинні обмеження для закладів освіти.

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