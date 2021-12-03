Іван Дорн зізнався, чому 14 років приховував дружину

Співак вперше зняв свою дружину у новому кліпі.

Український співак Іван Дорн ретельно приховував свою обраницю.

До слова, тривалий час фани були переконані, що Дорн - затятий холостяк. Приписували йому романи з різними дівчатами, роздували плітки, але нещодавно артист таки показав свою кохану. Виконавець випустив трек "Тебе нема сьогодні", де знялася його дружина. До слова, він приховував її 14 років. У програмі СЛАВА+ Іван пояснив своє рішення. Він говорить, що не любить, коли лізуть в особисте життя.

Іван Дорн з дружиною / instagram.com/dorn_ivan

"Це достатньо вразлива історія, і треба, щоб ми, як сім'я, стали сильнішими. Розуміли, як взаємодіяти всередині цього складного світу під назвою шоубізнес та музична індустрія. Журналісти можуть далеко зайти, щоб знайти якусь інформацію. Ми зріли, ми готувалися. Щоб зрозуміти, як діяти далі", - розповів артист.

Окрім того, Іван додав, що не збирається афішувати своє особисте життя.

"Ми все одно все не розкриємо, в труси мені не залізуть, і я не дозволю цього робити. Але казати, що у мене є дружина та двоє дітей... Це такий предмет гордості. Я б хотів ділитися тим, у що перетворилася з роками моя родина", - поділився Дорн.

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