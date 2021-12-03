Иван Дорн признался, почему 14 лет скрывал жену

Певец впервые снял свою жену в новом клипе.

Украинский певец Иван Дорн тщательно скрывал избранницу.

К слову, долгое время фанаты были убеждены, что Дорн - заядлый холостяк. Приписывали ему романы с разными девушками, распускали разные слухи, но недавно артист показал свою любимую. Исполнитель выпустил трек "Тебе нема сьогодні", где снялась его жена. Кстати, он скрывал ее 14 лет. В программе "СЛАВА+" Иван объяснил свое решение. Он говорит, что не любит, когда лезут в личную жизнь.

Иван Дорн с женой / instagram.com/dorn_ivan

"Это достаточно уязвимая история, и надо, чтобы мы, как семья, стали сильнее. Понимали, как взаимодействовать внутри этого сложного мира под названием шоу-бизнес и музыкальная индустрия. Журналисты могут далеко зайти, чтобы найти какую-то информацию. Мы зрели, мы готовились .Чтобы понять, как действовать дальше", — рассказал артист.

Кроме того, Иван добавил, что не собирается афишировать свою личную жизнь.

"Мы все равно все не раскроем, в трусы мне не залезут, и я не позволю этого делать. Но говорить, что у меня есть жена и двое детей... Это такой предмет гордости. Я бы хотел делиться тем, во что превратилась с годами моя семья", – поделился Дорн.

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