Иван Дорн рассекретил рост и вес своей жены

Певец поделился кадрами по съемкам клипа "тебе нема сьогодні".

Украинский певец Иван Дорн недавно снял свою жену в новом клипе.

Так, артист и Анастасия Новикова воплотили романтическую историю в видео на кавер-песню группы "Океан Эльзы". После этого фаны разразились сообщениями-комплиментами для красавицы. По этому случаю Дорн решил поведать о своей избраннице несколько фактов. В частности, исполнитель рассекретил ее рост и вес.

Иван Дорн с женой / instagram.com/dorn_ivan

"Несколько фактов по поводу съемок "тебе нема сьогодні" я уже сказал, теперь относительно жены несколько интересных. Рост – 1,70, вес – 53 кг, размер сердца – XXXL, профессия – дизайнер интерьера, муж – офигенный тип, мудрость – 97 из 100", – поделился звезда.

Иван Дорн с женой / instagram.com/dorn_ivan

В ответ пользователи оценили описание Насти и порадовали пару теплыми сообщениями.

Вы очень красивая пара

Классны вы оба. И эта ваша совместная работа тоже

О размере сердца и мудрости – особый шик! О муже, конечно, тоже.

Жена – огонь

Заметим, жена певца – его одноклассница, с которой они поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих детей – дочь Василису и сына Ивана.

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