Оля Полякова показала редкие фото с мужем и дочерьми

Звезда поделилась снимками с отдыха.
Украинская певица Ольга Полякова недавно отдыхала всей семьей на Мальдивах.
Отпуск уже закончился, и они вернулись в Киев. Впрочем, немало разнообразных фотографий осталось. Некоторыми из них Оля поделилась на своей странице в Instagram.
Звезда опубликовала редкие фото, на которых изображена вместе с дочерьми-красавицами и мужем.
"Обожаю путешествовать! Это такое счастье, что мы можем ездить по всему миру и получать удовольствие на разный вкус и на разный кошелек!" – подписала снимки исполнительница.
Кстати, поклонники Оли отметили, что ее муж выглядит очень молодо. У них сложилось такое ощущение, будто он совсем не стареет. Также фанаты написали немало комплиментов дочерям Поляковой.
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