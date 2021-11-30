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Оля Полякова показала редкие фото с мужем и дочерьми

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Оля Полякова показала редкие фото с мужем и дочерьми

Оля Полякова на Мальдивах / instagram.com/polyakovamusic

Звезда поделилась снимками с отдыха.

Украинская певица Ольга Полякова недавно отдыхала всей семьей на Мальдивах.

Отпуск уже закончился, и они вернулись в Киев. Впрочем, немало разнообразных фотографий осталось. Некоторыми из них Оля поделилась на своей странице в Instagram.

Оля Полякова наконец-то показала фото, на которых позирует с мужем и дочерьми / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова наконец-то показала фото, на которых позирует с мужем и дочерьми / instagram.com/polyakovamusic

Звезда опубликовала редкие фото, на которых изображена вместе с дочерьми-красавицами и мужем.

"Обожаю путешествовать! Это такое счастье, что мы можем ездить по всему миру и получать удовольствие на разный вкус и на разный кошелек!" – подписала снимки исполнительница.

Оля Полякова наконец-то показала фото, на которых позирует с мужем и дочерьми / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова наконец-то показала фото, на которых позирует с мужем и дочерьми / instagram.com/polyakovamusic

Кстати, поклонники Оли отметили, что ее муж выглядит очень молодо. У них сложилось такое ощущение, будто он совсем не стареет. Также фанаты написали немало комплиментов дочерям Поляковой.

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