"Сегодня мы узнали, сколько еще сезонов будет играть Роналду": реакция соцсетей на седьмой "Золотой мяч" Месси

ТСН Проспорт собрал самые яркие комментарии интернет-пользователей.
В понедельник, 29 ноября, в парижском театре "Шатле" определили лучшего футболиста 2021 года. "Золотой мяч" по версии France Football в этом году получил форвард ПСЖ Лионель Месси.
Впрочем, пользователи соцсетей не согласились с таким исходом событий
ну этим вечером мы узнали только одно – сколько еще сезонов будет играть Роналду. минимум три…) pic.twitter.com/CDpuVek4ck– Тимур Журавель (@TimZhur) November 29, 2021
Некоторые даже создали мемы на этот счет.
Как много #BallonDor имеет Messi ha Cristiano? pic.twitter.com/BHzZyRgPrE— Troll Football (@TrollFootball) November 29, 2021
Я, когда выбрали не Левандовского #BallondOr pic.twitter.com/mEFs0xRX1r— Вадим Скичко (@VadymSkichko) November 29, 2021
Но оказались и те, кто считает аргентинца действительно достойным этой награды.
Все!!!!!!!!, больше не сравниваем…— Princekay (@Princekay145) November 29, 2021
Месси-лучший игрок во всем мире…
Only one King #BallonDor #Messi pic.twitter.com/i0jeFefdrB
- Лионель Месси получил эту награду рекордный седьмой раз. Ближайший преследователь аргентинца – Криштиану Роналду, получавший эту награду пять раз.
- В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.
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