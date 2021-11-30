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"Сегодня мы узнали, сколько еще сезонов будет играть Роналду": реакция соцсетей на седьмой "Золотой мяч" Месси

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"Сегодня мы узнали, сколько еще сезонов будет играть Роналду": реакция соцсетей на седьмой "Золотой мяч" Месси

Associated Press

ТСН Проспорт собрал самые яркие комментарии интернет-пользователей.

В понедельник, 29 ноября, в парижском театре "Шатле" определили лучшего футболиста 2021 года. "Золотой мяч" по версии France Football в этом году получил форвард ПСЖ Лионель Месси.

Впрочем, пользователи соцсетей не согласились с таким исходом событий

Некоторые даже создали мемы на этот счет.

Но оказались и те, кто считает аргентинца действительно достойным этой награды.

  • Лионель Месси получил эту награду рекордный седьмой раз. Ближайший преследователь аргентинца – Криштиану Роналду, получавший эту награду пять раз.
  • В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.

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