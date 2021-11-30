"Сьогодні ми дізналися, скільки ще сезонів гратиме Роналду": реакція соцмереж на сьомий "Золотий м'яч" Мессі

"Сьогодні ми дізналися, скільки ще сезонів гратиме Роналду": реакція соцмереж на сьомий "Золотий м'яч" Мессі

ТСН Проспорт зібрав найяскравіші коментарі інтернет-користувачів.

У понеділок, 29 листопада , в паризькому театрі "Шатле" визначили найкращого футболіста 2021 року. " Золотий м'яч " за версією France Football цьогоріч отримав форвард ПСЖ Ліонель Мессі.

Втім, користувачі соцмереж не погодились на такий результат результат подій.

ну этим вечером мы узнали только одно - сколько еще сезонов будет играть Роналду. минимум три…) pic.twitter.com/CDpuVek4ck — Тимур Журавель (@TimZhur) November 29, 2021

Деякі навіть створили меми з цього приводу.

How many #BallonDor does has Messi have Cristiano? pic.twitter.com/BHzZyRgPrE — Troll Football (@TrollFootball) November 29, 2021

Але виявилися і ті, хто вважає аргентинця дійсно достойним цієї нагороди.

Ліонель Мессі отримав цю нагороду рекордний сьомий раз. Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, який отримував цю нагороду п'ять разів.

У 2020 році нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу.

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