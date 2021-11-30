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"Сьогодні ми дізналися, скільки ще сезонів гратиме Роналду": реакція соцмереж на сьомий "Золотий м'яч" Мессі

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"Сьогодні ми дізналися, скільки ще сезонів гратиме Роналду": реакція соцмереж на сьомий "Золотий м'яч" Мессі

Associated Press

ТСН Проспорт зібрав найяскравіші коментарі інтернет-користувачів.

У понеділок, 29 листопада, в паризькому театрі "Шатле" визначили найкращого футболіста 2021 року. "Золотий м'яч" за версією France Football цьогоріч отримав форвард ПСЖ Ліонель Мессі.

Втім, користувачі соцмереж не погодились на такий результат результат подій.

Деякі навіть створили меми з цього приводу.

Але виявилися і ті, хто вважає аргентинця дійсно достойним цієї нагороди.

  • Ліонель Мессі отримав цю нагороду рекордний сьомий раз. Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, який отримував цю нагороду п'ять разів.
  • У 2020 році нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу.

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