"Сьогодні ми дізналися, скільки ще сезонів гратиме Роналду": реакція соцмереж на сьомий "Золотий м'яч" Мессі

ТСН Проспорт зібрав найяскравіші коментарі інтернет-користувачів.
У понеділок, 29 листопада, в паризькому театрі "Шатле" визначили найкращого футболіста 2021 року. "Золотий м'яч" за версією France Football цьогоріч отримав форвард ПСЖ Ліонель Мессі.
Втім, користувачі соцмереж не погодились на такий результат результат подій.
ну этим вечером мы узнали только одно - сколько еще сезонов будет играть Роналду. минимум три…) pic.twitter.com/CDpuVek4ck— Тимур Журавель (@TimZhur) November 29, 2021
Деякі навіть створили меми з цього приводу.
How many #BallonDor does has Messi have Cristiano? pic.twitter.com/BHzZyRgPrE— Troll Football (@TrollFootball) November 29, 2021
Я, коли обрали не Левандовського #BallondOr pic.twitter.com/mEFs0xRX1r— Вадим Скічко (@VadymSkichko) November 29, 2021
Але виявилися і ті, хто вважає аргентинця дійсно достойним цієї нагороди.
Все!!!!!!!!, больше не сравниваем…— Princekay (@Princekay145) November 29, 2021
Месси-лучше игрок во всем мира…
Only one King #BallonDor #Messi pic.twitter.com/i0jeFefdrB
- Ліонель Мессі отримав цю нагороду рекордний сьомий раз. Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, який отримував цю нагороду п'ять разів.
- У 2020 році нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу.
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