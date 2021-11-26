Різдвяний піст 2021-2022: для чого потрібен, скільки триває та що під забороною

Різдвяний піст 2021-2022: для чого потрібен, скільки триває та що під забороною

Ззаговини на Пилипівку, розп'яття апостола Пилипа, традиції та заперечення посту.

Різдвяний піст традиційно починається 28 листопада і завершується у Святий вечір - 6 січня, саме тому його називають Різдвяним.

Також Різдвяний піст ще має назву Пилипів піст, або Апостолів піст.

Назва пов’язана з тим, що заговіння (підготовка до посту) 27 листопада припадає на день святого апостола Пилипа.

Хто такий апостол Пилип

Апостол Пилип - один з 12 учнів Ісуса Христа. Церква шанує його пам'ять 27 листопада.

Був вченим, мав дар проповіді та зцілення від хвороб. Є навіть згадка, як він воскресив дитину, що померла. Вбивав хижаків молитвою.

Після того, як Пилип молитвою знищив єхидину у язичницькому храмі, жреці повеліли його розп'яти. Але відбулося диво. На місці розп'яття почався землетрус, і всі жерці загинули. А це місце розп'яття апостола Пилипа знайдене у ХХ столітті на територі Памуккале (Туреччина).

Мощи апостола Пилипа знаходяться на Кіпрі, у монастирі Святого Хреста.

Скільки триває Різдвяний піст

Різдвяний піст триває 40 днів - саме 40 - відповідає кількості днів говіння Ісуса Христа у пустелі, перед початком Його трирічних проповідей. Саме стільки постували і пророк Мойсей, і пророк Ілля перед важливими подіями у їхньому житті.

Для чого потрібен піст

Зміст посту - це підготовка душі і тіла до зустрічі великого свята, наразі - до свята Різдва Христового.

Мета Різдвяного посту, як і будь-якого іншого тривалого посту, - нагадати собі, що ми - християни. А справжній християнин повинен утримуватися від крайнощів, егоїзму, ліні та інших пристрастей, що забруднюють нашу душу. Тримаючи наше тіло у пості, ми вчимося вгамовувати власні бажання та пристрасті та підкорятися Богу.

Історія виникнення Різдвяного посту

Перші християни дотримувалися лише Великого посту (до Великодня), а з 4 століття з'явилася перша згадка про другий піст - Різдвяний, який тривав лише тиждень і вважався жертвою й подякою Господу Богу.

А ось з 12 століття за новими правилами Різдвяний (Пилипів) піст почав тривати вже 40 днів, як зберігається і зараз.

Заговини на піст, або Пилипівка

27 листопада починаються заговини на піст. У давнину наші пращури готували найсмачніші страви та пригощали сусідів та родичів. Зараз священики рекомендують навпаки, зменшити кількість їжі, спрямувати свої думки до Євангелія та читання молитов.

Що можна та не можна їсти у Різдвяний піст

Різдвяний піст не такий суворий, як Великий. Дозволено вживати рибу. Єдине суворе правило згідно церковного уставу (Типикону) - це утримання від м’яса, молочних продуктів та яєць.

Новорічний стіл - не виключення. Він готується відповідно до календаря посту. Замість м’ясних страв можна приготувати страви з соєвих продуктів, а у каші чи картоплю додати свіжі овочі, листя салату й домашні смачні соління.

Що можна та не можна робити у Різдвяний піст

У піст забороняється таїнство вінчання та хрещення, дозволено виколючно сповідь та причастя. Навіть День народження бажано святкувати після завершення посту, або відзначити цей день у спокої, тиші та родинному колі.

Особливості посту - у дотриманні внутрішнього спокою і миру, частих молитвах, відвідуванні храму (за можливістю), виконанні заповідей.

Треба уникати крайнощів, аби не впасти у марнославність чи фанатизм.

Не можна засуджувати інших за те, що вони не дотримуються посту, чи дотримуються не так, як ви чули або знаєте.

Взагалі варто уникати порівнянь себе з іншими. Кожна людина - унікальна для Господа, і вас чи будь-яку іншу людину не можна порівнювати ні з ким іншим.

Вдало проведений піст - це відчуття внутрішнього спокою і миру у Господі.

Читайте також:

Велика Британія призупиняє авіасполучення з шістьма країнами через новий COVID-штам із 32 мутаціями

Різдвяний піст: рекомендації дієтологині

Де відсвяткувати Новий рік 2022: найпопулярніші напрямки, скільки це коштує та чи є ще місця