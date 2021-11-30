З банкомата в Києві невідомі поцупили понад мільйон гривень

Зловмисників розшукують.
Сьогодні вдосвіта жителів мікрорайону Бортничі на лівому березі Києва наполохав потужний розрив - двоє невідомих підірвали банкомат.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Вибух був такої сили, що частини фасаду будівлі розлетілися на десятки метрів. У поліції Києва кажуть, що зловмисникам вдалося поцупити касети із грошима та втекти.
За даними джерел ТСН йдеться про значну суму – понад мільйон гривень, але нині слідчі та співробітники банку ще встановлюють точний розмір збитків.
Самих підривників нині шукають.
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