З банкомата в Києві невідомі поцупили понад мільйон гривень

З банкомата в Києві невідомі поцупили понад мільйон гривень

Зловмисників розшукують.

Сьогодні вдосвіта жителів мікрорайону Бортничі на лівому березі Києва наполохав потужний розрив - двоє невідомих підірвали банкомат.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Вибух був такої сили, що частини фасаду будівлі розлетілися на десятки метрів. У поліції Києва кажуть, що зловмисникам вдалося поцупити касети із грошима та втекти.

За даними джерел ТСН йдеться про значну суму – понад мільйон гривень, але нині слідчі та співробітники банку ще встановлюють точний розмір збитків.

Самих підривників нині шукають.

Новини Києва: зранку двоє невідомих підірвали банкомат – поцупили понад мільйон гривень

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