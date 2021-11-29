France Football назвав ім'я володаря "Золотого м'яча" 2021 року

В паризькому театрі "Шатле" визначили кращого футболіста року.
У понеділок, 29 листопада, в паризькому театрі "Шатле" визначили найкращого футболіста 2021 року.
"Золотий м'яч" за версією France Football цьогоріч отримав форвард ПСЖ Ліонель Мессі.
Для аргентинця ця нагорода стала сьомою у кар'єрі.
- У 2020 році нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу.
- Рекордну клькість "Золотих м'ячів" виграв Ліонель Мессі. Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, який отримував цю нагороду п'ять разів.
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