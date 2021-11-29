В МЗС назвали кількість російських військ біля кордонів України

За словами очільника МЗС, Росія розмістила армію від весни 2021 року.

За останніми даними Міністерства закордонних справ, біля кордонів України країна-агресор розмістила близько 115 тисяч російських військових.

Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба.

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За словами Кулеби, ця цифра може містити в собі військових РФ, які перебувають у Криму і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Він додав, що російська армія розмістилася вздовж українських кордонів від весни 2021 року.

"Росія розмістила масштабне військове угруповання в регіонах біля державного кордону України. Зокрема, йдеться про танки, артилерію, повітряні і військово-морські сили. Вздовж кордонів з Україною перебувають понад 40 батальйонних тактичних груп, до складу яких входить 115 тисяч військових", - сказав міністр.

Як повідомляли раніше, очільник МЗС назвав найгірший сценарій для України. За його словами, РФ може знову силою змінити кордони в Європі, як це вже було 2014-го, анексувавши Крим та окупувавши окремі райони Донецької і Луганської областей.

Слід зазначити, раніше повідомляли, що Росія сконцентрувала майже 100 тисяч російських військових біля кордонів з Україною. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.