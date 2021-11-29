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В МЗС назвали кількість російських військ біля кордонів України

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В МЗС назвали кількість російських військ біля кордонів України

Associated Press

За словами очільника МЗС, Росія розмістила армію від весни 2021 року.

За останніми даними Міністерства закордонних справ, біля кордонів України країна-агресор розмістила близько 115 тисяч російських військових.

Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба.

За словами Кулеби, ця цифра може містити в собі військових РФ, які перебувають у Криму і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Він додав, що російська армія розмістилася вздовж українських кордонів від весни 2021 року. 

"Росія розмістила масштабне військове угруповання в регіонах біля державного кордону України. Зокрема, йдеться про танки, артилерію, повітряні і військово-морські сили. Вздовж кордонів з Україною перебувають понад 40 батальйонних тактичних груп, до складу яких входить 115 тисяч військових", - сказав міністр.

Як повідомляли раніше, очільник МЗС назвав найгірший сценарій для України. За його словами, РФ може знову силою змінити кордони в Європі, як це вже було 2014-го, анексувавши Крим та окупувавши окремі райони Донецької і Луганської областей.

Слід зазначити, раніше повідомляли, що Росія сконцентрувала майже 100 тисяч російських військових біля кордонів з Україною. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня або на початку лютого 2022 року. 

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