Витік аміаку у Вінницькій області: чи ліквідували аварію

Витік аміаку у Вінницькій області: чи ліквідували аварію

Жителі Немирова відчули різкий їдкий запах.

На Вінниччині близько полудня розгерметизувалася залізнична цистерна. На місце викликали надзвичайників.

Про те, чи вже ліквідували аварію - 29 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, ліквідація наслідків витоку тривала ще зранку. Рятувальники у спеціальних захисних костюмах перекачували аміак із розгерметизованої цистерни. Аби отруйна хмара не ширилася містом, навколо утворили такий собі водяний купол.

Зі шлангів з усіх боків воду подавали під тиском, лише так, кажуть надзвичайники, можна було запобігти розповсюдженню небезпечних випарів у повітрі. Лише водою цю отруту можна нейтралізувати.

Людей з прилеглих кварталів не евакуйовували, але поліцейські з гучномовців попереджали про хімічну небезпеку.

Аварія сталася зранку на підприємстві, яке виготовляє агрохімікати для сільського господарства. Хмара посунула містом, коли люди йшли на роботу.

Екологи та рятувальники заспокоюють - екологічного лиха не сталося, але попереджають, що велика концентрація аміаку дуже небезпечна.

Витік аміаку на хімічному підприємстві у Вінницькій області – як триває ліквідація наслідків

За попередніми висновками поліції, цистерну підігнали залізничними коліями і хтось із працівників відкрив люк. Було це навмисно чи з необережності, слідчі ще з'ясовують.

Кримінальне провадження відкрили одразу за двома статтями - забруднення довкілля і недбалість при виконанні небезпечних робіт. У цистерні було 50 тон аміаку, за день викачали половину. Тож працюватимуть надзвичайники усю ніч.

Нагадаємо:

Під Сумами, на станції "Торопилівка", що в Степанівці, стався витік аміаку.

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