Шотландія ще раз спробує відокремитися від Великої Британії

Шотландія ще раз спробує відокремитися від Великої Британії

Референдум про незалежність країни планують провести у 2023 році.

У понеділок, 29 листопада, прем’єр-міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявила, що наступного року знову ініціює референдум про вихід зі складу Великої Британії.

Про це повідомляє Associated Press.

Таку гучну заяву шотландська лідерка зробила на конференції Шотландської національної партії, яку вона очолює.

“Протягом наступного року я ініціюю процес, необхідний для проведення референдуму до кінця 2023 року. Наша партія заново представить позитивні аргументи щодо незалежності”, - оголосила Нікола Стерджен.

За її словами, той факт, що в травні цього року виборці Шотландії обрали до свого парламенту партії, які підтримують незалежність (Шотландська національна партія сформувала коаліцію з Партією зелених, яка теж підтримує відокремлення від Сполученого королівства, - ТСН) є безперечним моральним аргументом для нового референдуму.

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І хоча на референдумі, який проходив у 2014 році, 55% шотландців виступили проти незалежності, тепер, після виходу Великої Британії з ЄС, вважає Нікола Стерджен, ситуація змінилася.

На референдумі 2016 року 52% виборців Великої Британії підтримали вихід з Євросоюзу, але 62% шотландців проголосували за те, щоб залишитися. Тож Стерджен стверджує, що Шотландію витягнули з блоку 27 країн проти її волі.

Водночас шотландська прем’єрка визнає, що прихильникам незалежності доведеться навести нові економічні аргументи для відокремлення від Сполученого королівства.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав безглуздим бажання влади Шотландії провести черговий референдум про незалежність.

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