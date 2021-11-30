Оля Полякова показала рідкісні фото з чоловіком та доньками

Зірка поділилася знімками з відпочинку.
Українська співачка Оля Полякова нещодавно відпочивала всією родиною на Мальдівах.
Відпустка вже закінчилася, і вони повернулися до Києва. Втім, чимало різноманітних світлин залишилося. Деякими з них Оля поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Так, зірка опублікувала рідкісні фото, на яких зображена разом з доньками-красунями та чоловіком.
"Обожнюю подорожувати! Це таке щастя, що ми можемо їздити по всьому світу і отримувати задоволення на різний смак і на різний гаманець!" - підписала знімки виконавиця.
До речі, прихильники Олі зазначили, що її чоловік має дуже молодий вигляд. У них склалось таке відчуття, ніби він зовсім не старіє. Також фани написали чимало компліментів донькам Полякової.
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