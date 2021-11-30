Оля Полякова показала рідкісні фото з чоловіком та доньками

Зірка поділилася знімками з відпочинку.

Українська співачка Оля Полякова нещодавно відпочивала всією родиною на Мальдівах.

Відпустка вже закінчилася, і вони повернулися до Києва. Втім, чимало різноманітних світлин залишилося. Деякими з них Оля поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Оля Полякова нарешті показала фото, на яких позує з чоловіком та доньками / instagram.com/polyakovamusic

Так, зірка опублікувала рідкісні фото, на яких зображена разом з доньками-красунями та чоловіком.

"Обожнюю подорожувати! Це таке щастя, що ми можемо їздити по всьому світу і отримувати задоволення на різний смак і на різний гаманець!" - підписала знімки виконавиця.

Оля Полякова нарешті показала фото, на яких позує з чоловіком та доньками / instagram.com/polyakovamusic

До речі, прихильники Олі зазначили, що її чоловік має дуже молодий вигляд. У них склалось таке відчуття, ніби він зовсім не старіє. Також фани написали чимало компліментів донькам Полякової.

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