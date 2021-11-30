Каменських показала себе 18-річну з юною ексдружиною Позитива у бікіні

Каменських показала себе 18-річну з юною ексдружиною Позитива у бікіні

Артистка привітала подругу з днем народження.

Ексдружина відомого артиста та композитора Олексія Завгороднього, він же Позитив, дизайнерка Анна Андрійчук святкує день народження.

Так, 30 листопада красуні виповнюється 32 роки. З цієї нагоди її найкраща подруга, співачка Настя Каменських привітала іменинницю. Знаменитості дружать від юнацтва, тому у фотоархівах дівчата мають купу цікавих спільних знімків. Однією з таких NK поділилася у своєму Instagram.

У кадрі 18-річна Каменських та 16-річна Андрійчук розважаються у басейні.

Настя Каменських та Анна Андрійчук / instagram.com/kamenskux

"Аню! Бублику! Улюблена! З днем народження, найдобріша, класна, прикольна, весела, і чуйна людина на світі! Я дуже пишаюся тобою і твоїми здобутками, а скільки ще попереду... Давай, крихітко, у тебе все вдасться, а ми на підхваті і дуже тебе любимо! P.S. Обожнюю цей знімок. Тобі 16, мені 18", – написала зірка.

У відповідь Аня залишила у коментарях наступне: "Любове моя! Дякую! Люблю дуже".

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