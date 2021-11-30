Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В РФ второй раз за последние недели испытали гиперзвуковую ракету (видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В РФ второй раз за последние недели испытали гиперзвуковую ракету (видео)

Иллюстрация / Associated Press

Пуск был исполнен из акватории Белого моря.

Россия произвела очередной испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Испытания прошли в Белом море. Пуск выполнил фрегат "Адмирал Горшков".

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Стреляли в мишень, расположенную на расстоянии более 400 километров. В результате, как утверждают в РФ, цель была поражена.

В российском ведомстве отметили, что для обеспечения стрельб и закрытия района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

"Предыдущая испытательная стрельба в морскую целевую позицию была успешно выполнена экипажем этого фрегата две недели назад", — добавили в Минобороны РФ.

К слову, "Циркон" — это гиперзвуковая крылатая ракета, предназначенная также и для запуска с подводной лодки. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ракета поступит на вооружение уже в следующем году.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация