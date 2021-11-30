В РФ второй раз за последние недели испытали гиперзвуковую ракету (видео)

Пуск был исполнен из акватории Белого моря.
Россия произвела очередной испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Испытания прошли в Белом море. Пуск выполнил фрегат "Адмирал Горшков".
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Стреляли в мишень, расположенную на расстоянии более 400 километров. В результате, как утверждают в РФ, цель была поражена.
В российском ведомстве отметили, что для обеспечения стрельб и закрытия района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.
"Предыдущая испытательная стрельба в морскую целевую позицию была успешно выполнена экипажем этого фрегата две недели назад", — добавили в Минобороны РФ.
К слову, "Циркон" — это гиперзвуковая крылатая ракета, предназначенная также и для запуска с подводной лодки. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ракета поступит на вооружение уже в следующем году.
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