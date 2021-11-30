В РФ второй раз за последние недели испытали гиперзвуковую ракету (видео)

В РФ второй раз за последние недели испытали гиперзвуковую ракету (видео)

Пуск был исполнен из акватории Белого моря.

Россия произвела очередной испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Испытания прошли в Белом море. Пуск выполнил фрегат "Адмирал Горшков".

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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Стреляли в мишень, расположенную на расстоянии более 400 километров. В результате, как утверждают в РФ, цель была поражена.

В российском ведомстве отметили, что для обеспечения стрельб и закрытия района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

"Предыдущая испытательная стрельба в морскую целевую позицию была успешно выполнена экипажем этого фрегата две недели назад", — добавили в Минобороны РФ.